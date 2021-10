Umbria terza per copertura con le terze dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Umbria terza migliore regione italiane per il tasso di copertura con le cosiddette terze dosi di vaccino Covid in persone immunocompromesse. Lo rileva la fondazione indipendente Gimbe tra gli indicatori del monitoraggio settimanale della pandemia.

L'Umbria ha infatti già raggiunto il 17,1 per cento di copertura. Contro una media italiana del 6,6 per cento.

In base ai dati della Regione dal 20 al 28 settembre sono state 1.100 le terze dosi di vaccino Covid somministrate nei punti ospedalieri. (ANSA).