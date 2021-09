Nomine e avvicendamenti dei parroci nella diocesi di Terni

(ANSA) - TERNI, 18 SET - Decisi dal vescovo di Terni-Narni-Amelia, Giuseppe Piemontese, alcuni avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi e nei servizi pastorali diocesani. L'obiettivo - spiega la diocesi in una nota - è "una migliore organizzazione della pastorale diocesana e delle parrocchie, per un impegno condiviso delle diverse comunità e territori".

A Terni è stato nominato nuovo parroco della parrocchia di Santa Maria Regina don Luciano Afloarei, 46 anni, attuale parroco di Santa Maria della Misericordia a Borgo Bovio. Insieme a lui svolgeranno il ministero nella parrocchia di Santa Maria Regina don Giuseppe Zen (che sarà ordinato sacerdote il 2 ottobre prossimo) come vicario parrocchiale e don Bernard Bob Lukwago come collaboratore parrocchiale. Nella parrocchia di Santa Maria della Misericordia è stato nominato co-parroco don Pio Scipioni, 43 anni, attualmente vicario parrocchiale di Nostra Signora di Fatima a Gabelletta e codirettore dell'Ufficio Catechistico diocesano, che affiancherà don Leopoldo Sandor parroco moderatore. Nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Campomaggiore svolgerà il suo ministero come vicario parrocchiale don Daniele Martelli (anche lui ordinato sacerdote il 2 ottobre). Nella parrocchia di Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni è stato nominato vicario parrocchiale don Saul Amaza Bileo e collaboratore il diacono Luigi Macchiarulo.

Infine nella parrocchia Nostra Signora di Fatima è stato nominato vicario parrocchiale don Guy-Stephane Adjitin, che attualmente svolge il ministero nella parrocchia della Cattedrale di Terni. I trasferimenti avranno luogo dopo la festa di san Francesco d'Assisi. (ANSA).