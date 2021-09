Tesei, che sia anno scolastico sereno e tranquillo

(ANSA) - NOCERA UMBRA (PERUGIA), 13 SET - "Auguro a tutti gli studenti di ogni ordine e grado che sia veramente questa volta un anno scolastico tranquillo e sereno": ad affermarlo la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Lo ha fatto a Nocera Umbra, a margine di un'iniziativa con il ministro Giancarlo Giorgetti.

Tesei ha sottolineato l'importanza di implementare la campagna vaccinale. "Invito tutti a farlo - ha detto la presidente- e speriamo che riesca a farci vivere un anno scolastico in presenza. Un anno che speriamo non dobbiamo interrompere come è accaduto purtroppo in quello passato". (ANSA).