Sindaco Norcia, inizio lezioni è nuova ripartenza

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 13 SET - "Cari Studenti, l'inizio di questo nuovo anno scolastico rappresenta una nuova ripartenza in particolare per la nostra Comunità che ha dovuto fronteggiare l'emergenza sisma, prima, e Covid poi": a sottolinearlo sono stati il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l'assessore alle Politiche sociali Giuseppina Perla. "Il primo giorno di scuola è l'inizio simbolico di un nuovo anno, in cui con rinnovate energie siamo chiamati a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati durante l'estate" hanno aggiunto.

"Il primo augurio che rivolgiamo a voi, alla dirigente scolastica, al personale docente e non docente e alle vostre famiglie è scontato ma non banale - hanno sottolineano Alemanno e Perla - ovvero che quest'anno possa concludersi come è iniziato e quindi 'in presenza'. Per quanto ormai la tecnologia possa aver contribuito ad abbattere le distanze, è importate poter assistere a lezioni in presenza specie per la socialità, fatta di rapporti umani veri e non virtuali.

Per far si che questo possa avvenire, siamo tutti chiamati ad essere responsabili e rinnoviamo ancora l'invito ad osservare le semplici regole che ormai tutti conosciamo per prevenire il contagio. La salute, la sicurezza e il rispetto per sé stessi e per il prossimo è la prima 'lezione' di vita".

"Come Amministrazione - hanno annunciato sindaco e assessore - anche noi abbiamo degli obiettivi che stiamo perseguendo con forza e tenacia che riguardano la ricostruzione e tra questi il nuovo polo scolastico, per il quale è in corso di redazione il progetto definitivo. Non c'è futuro per una Comunità senza la scuola, noi ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a lavorare per fare in modo che i nostri ragazzi possano, domani, poter scegliere Norcia e il suo territorio come una valida opportunità per costruire il futuro. Nuove sfide dunque, come quelle che attendono voi studenti e le vostre famiglie che, siamo certi affronterete con coraggio e tanta, tanta, determinazione. In bocca al lupo a tutti". (ANSA).