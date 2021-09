Cittadinanzattiva promuove corsi alfabetizzazione digitale

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - Dopo aver rigenerato nel mese di giugno a Gualdo Cattaneo 50 computer fuori uso e averli riconsegnati ai cittadini nuovamente funzionanti, il 9 settembre, sempre a Gualdo Cattaneo, prenderà avvio un corso per l'acquisizione di competenze informatiche di base. E' poi programmato l'avvio di due altri corsi di alfabetizzazione digitale, a Spoleto e un corso da remoto e verranno così formati 60 cittadini del territorio regionale. Tutte iniziative messe in campo da Cittadinanzattiva.

I promotori spiegano che il progetto ha come fine sostenere i cittadini- consumatori nel far fronte alle conseguenze socio-economiche derivanti dall'epidemia da Covid. Gli interventi mirano a "ridurre le distanze" (in modo fisico e metaforico) e si rivolgono ai cittadini di alcune zone del territorio regionale, partendo dal comune di Gualdo Cattaneo, "dove il problema della pandemia ha acuito l'esigenza in alcune fasce della popolazione di disporre di strumenti di comunicazione digitale e di acquisire competenze digitali per rimanere connessi e per accedere a numerosi servizi on line".

"Abbiamo l'obbligo di evitare isolamento e solitudine dalla vita degli anziani, mettendo loro in condizioni di trarre vantaggi da competenze informatiche oggi necessarie per usufruire dei servizi e rafforzare così la loro autonomia", spiegano Ornella Ciani e Silvia Barontini coordinatrici della rete consumatori di Cittadinanzattiva.

Durante il percorso formativo sarà realizzato un concorso fotografico con in palio buoni spesa per l'acquisto di strumentazioni informatiche.

Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi inviando una mail a info.digitaleca@gmail.com o inviando un messaggio whatsapp al numero 3245868644. (ANSA).