Ancora in lieve aumento i ricoveri per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Ancora in leggero aumento i ricoveri per Covid negli ospedali umbri: sono 55 (due in più di sabato e quattro in più di venerdì), sette dei quali (uno in meno rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 5 settembre, nelle ultime 24 ore non si registrano decessi e sono 102 i guariti (59.164 in tutto dall'inizio della pandemia).

Gli attualmente positivi scendono di una unità e sono oggi 1.674.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 5.577 test antigenici e 1.726 tamponi molecolari. I nuovi casi di positività accertati sono 101. (ANSA).