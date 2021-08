"Orizzonti Nuovi-L'Arte che Ispira" ad Acquaparta

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Prenderà il via il 7 settembre la manifestazione "Orizzonti Nuovi - L'Arte che Ispira", organizzata dal Comune di Acquasparta, in collaborazione con R.Com e Artwork s.r.l., con il supporto tecnico di Elitè Agency Group, con il patrocinio anche della Regione Umbria. Ad inaugurare il Festival, lo spettacolo di Simone Cristicchi "Abbi cura di me" che si esibirà alle 21.15 in Piazza Federico Cesi.

Si proseguirà poi il 10 settembre, allo stadio di Acquasparta, dove si esibirà in concerto Niccolò Fabi. L'11 settembre con lo spettacolo di Beatrice Beltrani e Antonio Micori, due artisti acquaspartani conosciuti anche nel territorio nazionale, che porteranno in scena lo spettacolo "Che la vita abbia un senso" ai giardini di Palazzo Cesi. Il 12 settembre, sempre nello stadio di Acquasparta, Francesco De Gregori chiuderà il Festival con il suo spettacolo. Prima degli eventi gli artisti incontreranno i ragazzi del paese (13-25 anni) per un vivace dibattito su "L'arte che ispira". A fine settembre prenderà il via la fase invernale del progetto che, grazie alla collaborazione di Artwork srl, vedrà numerosi appuntamenti rivolti a differenti fasce di età: laboratori teatrali, di arte, scultura e pittura, laboratori sulla carta, sulla danza e sulla musica. (ANSA).