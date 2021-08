Squarta, Liviantoni ha scritto pagine importanti

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - "Carlo Liviantoni ha scritto pagine importanti della vita politica ed amministrativa della Regione Umbria. Lo ha fatto con assoluta autorevolezza e competenza e con altissimo senso delle Istituzioni": così il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, sulla scomparsa del politico che ha ricoperto, tra i suoi molteplici incarichi, anche quello di presidente del Consiglio regionale in due legislature a cavallo del 2000.

Squarta, in una nota, ricorda un "uomo politico ed un amministratore di grande spessore che ha saputo lasciare impronte indelebili anche nel suo importante incarico di assessore regionale ed in ogni altro ruolo ricoperto a livello istituzionale e politico".

Alla famiglia di Carlo Liviantoni, il presidente Squarta trasmette il cordoglio, suo personale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. (ANSA).