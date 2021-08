Scomparso Liviantoni, due volte presidente Consiglio Umbria

(ANSA) - TERNI, 16 AGO - Scomparso all'età di 78 anni Carlo Liviantoni, due volte presidente del Consiglio regionale dell'Umbria. Era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Terni.

Politico e insegnante, per anni con vari incarichi è stato punto di riferimento in Umbria della Democrazia cristiana (di cui è stato anche consigliere nazionale), poi del Partito popolare e infine della Margherita. Da sempre impegnato in politica, ha ricoperto ruoli di primo piano anche nel Pd.

Entrato in consiglio regionale nel 1985 è rimasto per quattro legislature, ricoprendo ruoli diversi. Dopo essere diventato nel 1995 assessore al turismo, cultura, istruzione e sport, Liviantoni ha guidato l'Assemblea legislativa dal 1997 al marzo 2000 e poi dal dicembre 2000 al 2004.

I funerali si svolgeranno il 17 agosto alle 17 nella chiesa di San Francesco a San Gemini, dove dal primo pomeriggio sarà allestita la camera ardente. (ANSA).