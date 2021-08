Lattanzi, Liviantoni ha inciso profondamente in politica umbra

(ANSA) - TERNI, 16 AGO - "Se ne va un uomo che ha inciso profondamente nella politica ternana e umbra. Un uomo che ha segnato un'epoca e che ha accompagnato e vissuto i cambiamenti e lo sviluppo della nostra regione". Lo ha detto il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, esprimendo cordoglio per la morte di Carlo Liviantoni.

"La storia recente della provincia di Terni è legata alla figura di Liviantoni", ha detto il presidente Lattanzi, che ha espresso alla famiglia le condoglianze a nome proprio e dell'amministrazione provinciale. "Con la sua visione politica e la sua lungimiranza - ha aggiunto, in una nota della Provincia - ha saputo interpretare al meglio le esigenze e le necessità del territorio. E' stato per anni punto di riferimento e guida anche per le nuove generazioni di politici e amministratori ed ha rappresentato un modo di fare politica che guardava sempre con prioritaria attenzione ai cittadini ai loro bisogni, alle loro esigenze e alle loro necessità, senza mai far mancare il suo contributo per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Terni e dell'Umbria". Il presidente ha infine annunciato la sua presenza ai funerali che si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Francesco a San Gemini. (ANSA).