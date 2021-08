Bacchetta, l'Umbria perde un punto di riferimento

(ANSA) - PERUGIA, 16 AGO - "Con la scomparsa di Carlo Liviantoni, l'Umbria perde un punto di riferimento solido, sempre pronto al confronto forte di un'esperienza decennale che lo ha portato a ricoprire cariche di primo piano a livello regionale e nel Ternano suo territorio di provenienza che sempre ha portato nel cuore".

Il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta esprime "il più sentito cordoglio, anche a nome della comunità che rappresenta" ricordando "lo spirito di collaborazione che ha animato Liviantoni per contribuire alla crescita dell'Umbria in maniera omogenea senza favorire territori a discapito di altri".

"Alla famiglia - conclude Bacchetta - giungano i più sinceri attestati di vicinanza in questo triste momento". (ANSA).