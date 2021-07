Endurance equestre, Costanza Laliscia vince in Polonia

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Successo in Polonia per Costanza Laliscia, ventunenne amazzone perugina del Fuxiateam: ha vinto la Cei di 160 chilometri di Kliczkow, gara di endurance equestre, in sella a Xique Xique Heb. E' la terza vittoria stagionale per la campionessa europea in carica, che oltre al primo posto ha centrato la qualifica di un altro cavallo in vista del Campionati europei in programma l'11 settembre a Ermelo, in Olanda.

La ventunenne è stata capace di gestire al meglio sin dai primi chilometri il sauro di 11 anni brasiliano, che alla lunga ha confermato le proprie doti, consentendo a Costanza Laliscia di interpretare nel migliore dei modi anche la delicata fase finale della gara. Il binomio Fuxiateam ha tagliato il traguardo alla media di 17,9 chilometri orari.

"Torniamo dalla Polonia con molte certezze - commenta Laliscia - soprattutto per ciò che riguarda il lavoro svolto in previsione degli impegni programmati per questa seconda metà dell'anno. Correre poi in uno scenario come quello della foresta che circonda il fantastico castello di Kliczkow è stato letteralmente esaltante". (ANSA).