Anche Anpi a manifestazione contro Todi - Città libro

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 14 GIU - Sono una quarantina le associazioni, tra le quali l'Anpi, e i sindacati che hanno aderito alla manifestazione "Todi città dell'antifascismo" in programma sulla scalinata di San Fortunato alle 17 di giovedì 17 giugno.

"Nonostante i numerosi appelli e le quasi 2.000 firme della petizione, né la Regione Umbria né il Comune di Todi hanno ritirato il patrocinio al festival Todi - Città del libro che dunque si terrà col beneplacito delle Istituzioni e vedrà alternarsi, dal 17 al 20 giugno, esponenti di CasaPound, giornalisti e scrittori legati al mondo dell'estrema destra e dei sedicenti 'fascisti del terzo millennio'" si sottolinea in una nota degli organizzatori. "Le associazioni e i sindacati, che ogni giorno si battono per il rispetto dei principi costituzionali e dei diritti umani, non ci stanno - prosegue la nota - e chiamano in piazza gli antifascisti e le antifasciste dell'Umbria".

Il programma dell'iniziativa prevede l'alternarsi di musica e letture, coordinate dalle associazioni promotrici. (ANSA).