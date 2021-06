Nessun decesso per Covid e 11 nuovi positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Nessun decesso per Covid oggi in Umbria e 11 nuovi positivi accertati.

Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 13 giugno, i guariti sono 32 e gli attualmente positivi 1.037 (21 meno di ieri).

Si registrano due ricoveri in più, 48, di cui quattro (uno in meno di ieri) in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.283 test (1.917 antigenici e 1.366 molecolari), co un tasso di positività complessivo pari a 0,33 per cento. (ANSA).