Migliorano dati contagi Covid in scuole Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 MAG - Nonostante il ritorno delle lezioni in presenza migliorano i dati relativi ai contagi Covid nelle scuole dell'Umbria. In base ai dati forniti dalla Regione gli alunni positivi sono passati dai 71 del 27 aprile ai 54 del 4 maggio e il personale da 11 a 10.

I cluster individuati sono passati da 17 a 12.

Netto calo, poi, dei contatti di classe in isolamento, da 941 a 673 mentre le classi sono passate da 37 a 32. (ANSA).