Prof. Gammaitoni, anche a Gubbio comincia discesa curva contagi

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - "Come avevamo auspicato una settimana fa, la curva dei contagi a Gubbio sembra aver finalmente raggiunto un massimo e sta imboccando la fase di discesa. Il numero dei positivi, 7.4 ogni mille abitanti, è ancora più del doppio di quello medio regionale (3.5 ogni mille abitanti), ed il più alto in Umbria tra i comuni grandi, per cui occorre mantenere vigile l'attenzione per evitare che si possano manifestare nuovi focolai, soprattutto in vista delle riaperture pianificate per la prossima settimana". E' quanto ha detto all'ANSA Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università di Perugia che sta analizzando l'andamento della pandemia utilizzando i modelli matematici.

"Continua la discesa della curva regionale con velocità costante - ha quindi rilevato - da oltre un mese. Sarà molto importante verificare da qui a dieci giorni circa, quale sarà l'impatto delle aperture sui dati medi regionali per non compromettere il buon risultato di 83 casi settimanali per 100.000 abitanti che colloca l'Umbria al secondo posto in Italia, dietro al solo Molise che ha 80, in vista della soglia dei 50 casi fissata per la zona bianca". (ANSA).