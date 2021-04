Fine settimana di votazioni per Pd Umbria in vista congresso

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - "È stato un fine settimana di votazioni per il Pd Umbro per il rinnovo dei propri organismi territoriali, provinciali e regionali. I primi a votare sono stati i circoli di Magione, Nocera Umbra, Perugia Monteluce, Perugia Madonna Alta, Cascia e Pietralunga. Tutto si è svolto ordinatamente, nel pieno rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio, richiamate anche dal prefetto": così il commissario Enrico Rossi, che fa il punto sul congresso dopo il nulla osta della Prefettura per procedere alle votazioni in presenza.

"Molto buona l'affluenza ai seggi dei circoli al voto questo fine settimana - ha sostenuto Rossi in una nota -, avendo votato oltre il 70 % degli aventi diritto. Un ottimo segnale per la ripartenza del Partito democratico dell'Umbria. Ringrazio - conclude Rossi - tutti coloro che sono impegnati in questa fase a tutti i livelli e in particolare lo staff del regionale, che ci consente, con impegno e passione, di organizzare e celebrare il congresso". (ANSA).