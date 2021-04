Sanità: Lazzari, anche in Umbria psicologo cure primarie

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - "In molte regioni, per iniziative provenienti da tutte le forze politiche, si avanzano proposte per costituire lo psicologo di cure primarie. In Umbria, sull'onda della positiva esperienza del progetto pilota Psicup, serve dare gambe a questa realtà": il presidente nazionale e regionale per l'Umbria dell'Ordine degli psicologi David Lazzari interviene sull'importanza della psicologia nelle cure primarie.

Rilanciando il progetto Psicup, afferma che "ci sono stati risultati importanti, apprezzati da utenti e medici di medicina generale" e per questo "serve un impulso deciso perché è una necessità sentita da tutti".

Recenti studi, condotti nel periodo della pandemia, hanno evidenziato - spiega l'Ordine - che un quarto della popolazione ha "problemi significativi".

L'Ordine degli Psicologi, in questo contesto, vuole "ringraziare il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Tommaso Bori, che ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione del servizio di psicologia di cure primarie, che vada ad integrarsi con l'azione di medicina generale e con i pediatri di libera scelta". "Ringraziamo anche gli altri consiglieri - dice Lazzari in una nota - che in questo difficile periodo di emergenza Covid hanno sollevato il tema e la presidente della terza commissione Sanità e servizi sociali Eleonora Pace, che ho recentemente incontrato e si è dimostrata sensibile alla tematica".

L'Ordine ricorda ancora che l'importanza dello psicologo nelle cure primarie è stato un tema affrontato anche con l'assessorato alla Sanità. "L'auspicio - conclude Lazzari - è che oggi l'assemblea legislativa, anche sulla scorta della deliberazione 161 dove venne trattato il tema del supporto psicologico, dia un impulso a questo percorso". (ANSA).