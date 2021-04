Vaccini: Tesei, Umbria punta ad avere 7 mila dosi a giorno

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - L'Umbria conta di ottenere "a breve" un aumento delle dosi di vaccino giornaliere che riceve, passando nel giro di 7-10 giorni, da 4 mila ad una prospettiva di 7 mila. Lo ha annunciato la presidente della Regione, Donatella Tesei, ospite di 'Un Giorno da pecora' su Rai Radio1.

"Stiamo andando avanti in base a quelle che sono le dosi che arrivano - ha sottolineato Tesei - e quindi non sempre si possono rispettare le programmazioni, ma il generale Figliuolo ci ha garantito le quantità con una prospettiva di incremento interessante a partire dalla prossima settimana".

In merito al rispetto delle programmazioni, al conduttore che gli ha poi chiesto il motivo per cui a Pasqua l'Umbria ha fatto "solo" 18 vaccini Tesei ha risposto che "la circostanza corrisponde al vero, con il coinvolgimento solo dei medici di medicina generale e la chiusura dei punti vaccinali, ma è stata dettata dal fatto che la sanità regionale ha ritenuto di dover conservare 3.500 dosi per il richiamo e la seconda dose perché non avevamo avuto ancora conferma delle forniture successive".

"A Pasquetta invece, dopo aver avuto conferma della disponibilità - ha aggiunto -, siamo ripartiti con la riprogrammazione e abbiamo inoculato 4.146 dosi, mentre ieri altre 4.400 di cui oltre 3 mila per gli ultraottantenni. Per una regione come la nostra non sono poche". (ANSA).