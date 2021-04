Morroni incontra sottosegretario agricoltura Battistoni

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - L'assessore all'Agricoltura della Regione Umbria, Roberto Morroni, ha incontrato a Roma il sottosegretario alle Politiche agricole, Francesco Battistoni.

Presente anche l'on. Raffaele Nevi, FI.

"L'occasione è stata importante e proficua - ha spiegato Morroni - per rappresentare, discutere e condividere le azioni da intraprendere a favore del comparto primario della nostra regione, in un'ottica di ripresa complessiva del sistema Paese, fortemente provato dalla pandemia. Un obiettivo di rilancio che non potrà essere realizzato se non con un impegno congiunto di tutte le componenti istituzionali e territoriali chiamate in causa, così come grazie agli strumenti normativi e alle risorse specifiche da individuare, ottimizzare e impiegare come leve per rimuovere la crisi e riattivare i processi di sviluppo. Processi che, se adeguatamente promossi dall'azione di governo regionale, nazionale e comunitario, a favore delle imprese del settore, troveranno riscontro in una programmazione efficace basata sui criteri di: qualità, innovazione, aggregazione, diffusione di buone pratiche e di attività sostenibili".

L'assessore Morroni esprime, nel merito dell'incontro, "la più viva soddisfazione", con la certezza "di uno spirito costruttivo di integrazione tra politiche volte a realizzare un ponte utile a superare lo scenario attuale e a riprendere il percorso delle opportunità". (ANSA).