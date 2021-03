In Umbria diminuiscono nuovi casi e ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - Praticamente dimezzati in Umbria i nuovi casi Covid emersi nell'ultimo giorno rispetto a quello precedente, oggi 113 contro i 225 di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione.

Sono stati registrati anche 187 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 5.167, 77 meno di ieri.

I tamponi analizzati sono stati 2.191 e i test antigenici 2.103. Il tasso di positività è del 2,6 per cento sul totale (ieri 3,7) e del 5,1 sui soli molecolari (ieri 6,4).

Ancora in calo i ricoverati, ora 438, dieci meno di ieri, 63 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive. (ANSA).