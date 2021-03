In tanti si presentano a Perugia per ricevere dosi

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - I timori per il vaccino AstraZeneca non fermano i perugini chiamati a vaccinarsi. Nel punto somministrazione di Ponte d'Oddi di Perugia, oggi pomeriggio, si sono presentati in massa per sottoporsi per ricevere il farmaco.

A Ponte d'Oddi sono attese 220 persone, altre 110 negli altri punti vaccinali del capoluogo umbro, stando alle parole della dottoressa Barbara Blasi, responsabile del centro vaccinazioni.

I cittadini in attesa di sottoporsi alla somministrazione raccontano all'ANSA di essere "tranquilli e assolutamente fiduciosi". "Mi sento una privilegiata nel poter fare oggi il vaccino, di questa situazione non se ne può più", dice Lucia, insegnante di Marsciano. (ANSA).