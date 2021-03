Davanti centro vaccini, non in lista ma se avanza ci sono

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - "Anche se non sono in lista perché non rientro tra le categorie che ne hanno diritto, sono qui in attesa di vedere se avanza qualche dose di vaccino. Nel caso mi vorrei vaccinare io": così Lucia, straniera di origine ma in Italia da 30 anni, spiega all'ANSA perché si è presentata al centro vaccinazioni di Ponte d'Oddi di Perugia.

"A casa siamo spaventati dal Covid e sia mio marito sia mia figlia hanno qualche problema di salute e quindi se posso vaccinarmi ne sarei felice", spiega la donna. Che dice di non temere AstraZeneca: "Non sono minimamente preoccupata - afferma -, conosco tante persone alle quali sono state somministrate dosi di questo vaccino e non hanno avuto alcun problema. Se serve - conclude Lucia - resto qui fuori fino a questa sera, pronta a vaccinarmi". (ANSA).