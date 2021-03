Dopo dose AstraZeneca fiducia e qualche paura

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - "È andato tutto bene e al momento non ho alcun effetto": a dirlo è Giacomo, collaboratore scolastico a Magione, che oggi pomeriggio si è sottoposto alla somministrazione del vaccino AstraZeneca nel punto vaccinazioni di Ponte D'Oddi di Perugia. Mostra il foglio rilasciato dalla Usl dove viene certificata l'avvenuta somministrazione e spiega: "se fossi stato preoccupato o non mi fossi fidato del vaccino non mi sarei presentato". E sottolinea come siano stati "in tanti" a rispondere alla chiamata dell'Usl.

Un po' meno sicura Isabella, che nella vita fa l'insegnante a Gubbio. "Se è andato tutto bene? Per il momento sì - dice -, speriamo che continui".

Mentre alla spicciolata escono i vaccinati, a Ponte d'Oddi sono continuate ad arrivare fino al tardo pomeriggio le persone per sottoporsi alla dose di AstraZeneca. Una delle meno convinte è Francesca, una signora di Perugia che lavora a Cascia: "Mi vaccino solo per senso civico, ma ho paura". (ANSA).