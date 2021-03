Vaccinatrice, ripresa attività importantissima

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - "Riprendere le somministrazioni di AstraZeneca significa ricominciare un'attività importantissima perché la vaccinazione è l'unica garanzia di poter uscire dall'emergenza Covid": a dirlo è Barbara Blasi, coordinatrice del gruppo di vaccinatori del centro di Ponte d'Oddi di Perugia.

"Riprendiamo le somministrazioni di AstraZeneca - aggiunge - dopo la sospensione dei giorni scorsi, ma qui non ci siamo mai fermati perché dal lunedì al giovedì inoculiamo le dosi Pfizer".

"In questo pomeriggio - spiega Blasi - attendiamo 220 persone e altre 110 sono state chiamate a vaccinarsi nei centri di San Martino e Torgiano".

La coordinatrice racconta che nei giorni scorsi "qualche defezione l'abbiamo avuta, ma quando la gente esce da questo centro è sempre molto felice di essersi vaccinata". "Fino a ieri - prosegue - abbiamo vaccinato circa 60 mila persone, a Perugia, una media di oltre 900 al giorno". La dottoressa Blasi ora si augura che "la vaccinazione possa essere fatta anche dai medici di base: abbiamo soltanto un obiettivo, vaccinare, vaccinare, vaccinare".

"La risposta che stiamo vedendo in questo momento da parte della gente, malgrado quello che è accaduto in questi giorni, è di grande conforto", conclude Blasi. (ANSA).