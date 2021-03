Nevi a guida Dipartimento nazionale agricoltura FI

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Raffaele Nevi è stato chiamato a guidare il Dipartimento nazionale Agricoltura di Forza Italia.

Lo ha reso noto lo stesso deputato umbro che spiega di essere stato scelto dal presidente del movimento Silvio Berlusconi, su proposta del coordinatore nazionale Antonio Tajani.

"Onorerò l'incarico - sottolinea Nevi - mettendo tutto il mio impegno per fornire a Forza Italia le proposte migliori per garantire il massimo sviluppo al settore dell'agricoltura e dell'agroindustria e trasferirle poi al Governo, all'interno del Parlamento e sul territorio. Un grazie particolare lo voglio rivolgere al presidente Berlusconi al coordinatore nazionale Antonio Tajani, alla presidente del gruppo al senato Annamaria Bernini, al capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto, al sottosegretario Francesco Battistoni, e a tutti i colleghi parlamentari delle due commissioni agricoltura di Camera e Senato. Sono sicuro che lavorando in squadra riusciremo a fare un buon lavoro coinvolgendo al massimo - conclude l'on. Nevi - anche i nostri rappresentanti sul territorio e i nostri assessori regionali alla agricoltura nei governi regionali in cui è presente Forza Italia". (ANSA).