Cane antidroga trova cocaina in un bar, un arresto a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - E' stato il fiuto di Enduro, un cane dell'unità cinofila di Nettuno, a permettere alla squadra Volante di Terni di sequestrare 57 grammi di cocaina all'interno di un bar di viale dello Stadio di proprietà di una cinquantaseienne, arrestata per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Quando ha oltrepassato la soglia del locale - riferisce la questura - il cane ha portato gli operatori nel magazzino retrostante dove, nascosti in una scrivania, sono stati scoperti 50 grammi di droga contenuta in un involucro di nylon e altri sette grammi dentro ad una busta di carta, oltre a poco meno di 30 grammi di sostanza da taglio. Scoperto anche del materiale per il confezionamento delle dosi e, in un barattolo di caffè, un bilancino di precisione. All'interno del locale sono stati sorpresi inoltre due clienti, entrambi sanzionati per 400 euro per violazione delle misure anti-Covid.

E' stata quindi disposta la sospensione della licenza del negozio per cinque giorni.

Il controllo si inserisce nei servizi straordinari di prevenzione e contrasto allo spaccio disposti dal questore Bruno Failla, che hanno visto impegnato - sia in centro che in periferia, parchi compresi - anche il Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. (ANSA).