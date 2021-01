Si riunisce primo Consiglio Camera commercio Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 GEN - Sarà l'insediamento del Consiglio convocato per giovedì 28 gennaio l'atto istitutivo della Camera di commercio. L'appuntamento si terrà alle 10.30 presso il centro congressi di via Pellas a Perugia, in virtù del Decreto presidenziale della Giunta regionale, firmato lo scorso 13 gennaio dalla presidente Donatella Tesei.

A insediamento avvenuto il Consiglio eleggerà il primo presidente della Camera di commercio dell'Umbria, che guiderà l'ente per i prossimi cinque anni.

A 15 giorni dall'elezione del presidente, il Consiglio camerale si riconvocherà per procedere alla nomina della nuova Giunta.

Il Consiglio camerale dell'Umbria è formato da 33 componenti, in rappresentanza di tutti i settori di attività economica.

