Governo: Cei, guardiamo con fiducia a Presidente Mattarella

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Sono ore d'incertezza per il nostro Paese. In questo momento guardiamo con fiducia al Presidente della Repubblica che con saggezza saprà indicare la strada meno impervia. Trovo un forte stimolo nelle parole pronunciate proprio dal Presidente Mattarella nel messaggio di fine anno: 'Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori'. Aggiungo: questo è anche tempo di speranza! Ci attendono mesi difficili in cui ricostruire le nostre comunità".

Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, sottolineando che ora "lo sguardo deve puntare a uscire dall'emergenza sanitaria e alle fondamenta di una nuova stagione che non lasci indietro nessuno". (ANSA).