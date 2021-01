Tesei, Umbria può fare più vaccini di quanti ne riceve

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - L'Umbria ha una capacità di somministrare ogni giorno oltre 1.500 dosi di vaccino anti Covid, numero "molto superiore a quelli che stiamo ricevendo": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei facendo, in Assemblea legislativa, un punto sull'andamento della pandemia.

Sul tema della fornitura, la governatrice ha spiegato che è in corso un confronto con la Struttura commissariale governativa.

"Nel primo lotto - ha spiegato Tesei - erano stati richiesti dall'Umbria vaccini per oltre 18 mila cittadini e invece in effettivo ne riceveremo al momento per 14 mila e 625 persone nell'arco delle prossime tre settimane. Tra oggi e domani è comunque previsto l'invio di circa 7 mila dosi. Non c'è bisogno che dica che in Umbria c'è bisogno che arrivino quanti più vaccini possibile e più in fretta possibile". (ANSA).