Paparelli, vuota diponibilità al confronto

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - "La vostra disponibilità al confronto con le opposizioni si è dimostrata vuota": lo ha detto il portavoce dell'opposizione in Assemblea legislativa Fabio Paparelli intervenendo in Aula dopo la comunicazione della presidente della Giunta Donatella Tesei sull'emergenza Covid. "È ora di allargare le modalità del confronto, che da oggi deve avvenire all'interno dell'Assemblea legislativa, in diretta streaming" ha aggiunto.

"Abbiamo presentato una risoluzione - ha detto Paparelli - per mettere in calendario confronti pubblico, allargati, nelle sedi istituzionali, per continuare al meglio il confronto che abbiamo avviato. Le stesse cose che voi avete chiesto a livello nazionale. Indicheremo quindi non solo i temi ma anche le date per incontrarci". (ANSA).