"Ruota" suore clausura riapre in sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 09 GEN - Per quasi quattro secoli è stata l'unica "finestra" con il mondo esterno. Il Covid poi, per la prima volta nella storia del monastero e della Congregazione delle Cappuccine ne ha imposto la chiusura. Ora però dopo mesi di stop, la storica "ruota" del monastero di clausura di Santa Veronica Giuliani di Città di Castello, inaugurato nel 1643, riapre i battenti seppur attraverso necessari e inevitabili accorgimenti dettati dalla pandemia. Il monastero (con la badessa madre Giovanna e le altre sette "sorelle") ha optato per un nuovo modo di essere presente nella vita delle persone, in sicurezza, realizzando uno sportello con grata in ferro e plexiglas sulla porta in legno della portineria. Se poi c'è bisogno di ricevere un oggetto o di donare qualcosa, si toglie temporaneamente il plexiglas grazie all'uso di una calamita.

Intanto le sorelle del monastero hanno scelto di lanciare un messaggio attraverso le testimonianze scritte ai tempi della Santa con l'ausilio delle foto scattate durante il lockdown. Nel calendario "Laus Deo" (realizzato da Petruzzi editore e Cartoedit), i fotografi amatoriali Silvio Ficarra e Giuseppe Marsoner hanno saputo cogliere in dodici scatti l'essenza del quotidiano, il ripetersi delle "piccole cose" nei gesti di carità, di ringraziamento e di gioia di vivere. Il sindaco, Luciano Bacchetta e l'assessore alle Politiche sociali, Luciana Bassini, hanno ringraziato le sorelle per il prezioso lavoro editoriale "di grande significato storico, culturale e sociale e per la loro presenza plurisecolare accanto alla comunità locale". Il calendario potrà essere richiesto scrivendo a questa mail: calendario.svg@gmail.com. Altre informazioni direttamente sul profilo Facebook del monastero o al sito www.santaveronicagiuliani.it, info@santaveronicagiuliani@gmail.com. Le offerte saranno destinate alla manutenzione del Monastero e al riscaldamento.

(ANSA).