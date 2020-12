Lieve crescita attualmente positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 DIC - Fanno segnare una seppur lieve crescita gli attualmente positivi al Covid in Umbria oggi 3.546, 25 in più di ieri. Lo riporta in sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 232 nuovi positivi, 201 guariti e sei morti.

I tamponi analizzati sono stati 2.210 con tasso di positività che balza al 10,49 per cento, ieri era al cinque.

Rimangono stabili i ricoverati Covid in ospedale 276, 36 dei quali (ieri 38 in terapia intensiva). (ANSA).