Tesei, Umbria in zona gialla da domenica

(ANSA) - PERUGIA, 04 DIC - "Il nostro passaggio sono sicura che avverrà da domenica mi ha chiamato da poco ministro Speranza dicendomi che l'Umbria ha tutti i parametri per tornare in zona gialla": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"L'ordinanza sarà firmata questa sera, in Gazzetta domani ed efficacia da domenica", ha aggiunto la presidente. (ANSA).