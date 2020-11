Positivo al Covid e in isolamento va a raccogliere le olive

(ANSA) - MONTEFRANCO (TERNI), 27 NOV - Sottoposto ad isolamento contumaciale poiché positivo al Covid, è stato sorpreso dai carabinieri intento a raccogliere le olive: per questo un trentasettenne ternano, residente a Montefranco, è stato denunciato dall'Arma. Violazione dell'isolamento contumaciale ed inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione di malattie infettive il reato che gli viene contestato. L'uomo è stato scoperto ieri pomeriggio dai militari del comando stazione di Arrone in un terreno di sua proprietà, nonostante dovesse rimanere nella sua abitazione di residenza.

