Positivi 3 operatori sanitari, chiuso reparto Covid Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - In seguito alla positività al coronavirus di tre operatori sanitari, è stata disposta la chiusura temporanea del reparto Covid di Medicina d'urgenza dell'ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno. Lo comunica la Usl Umbria 2.

Nell' ambito delle misure di prevenzione e sicurezza tempestivamente attivate, sette dei dieci pazienti del reparto Covid, in via di guarigione, sono stati dimessi per proseguire il decorso della malattia al proprio domicilio, i restanti tre sono stati trasferiti in un'altra area Covid dello stesso "San Giovanni Battista".

Il provvedimento si è reso necessario per procedere, nella giornata odierna, alla sanificazione e igienizzazione dei locali al fine di riprendere, nel più breve tempo possibile, le attività.

Conclusa l'indagine epidemiologica per tracciare i contatti stretti, la direzione ha inoltre posto in isolamento fiduciario una équipe sanitaria del reparto per la quale è prevista a breve la esecuzione di tampone rinofaringeo.

La situazione - spiega la Usl - è sotto controllo ed è attentamente seguita e monitorata dalla direzione del presidio ospedaliero e dalla direzione strategica dell'azienda sanitaria Usl Umbria 2. (ANSA).