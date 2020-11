In Umbria contagi al Covid in aumento e ancora tanti guariti

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Torna a salire il numero dei contagi al Covid in Umbria: sono 768 nelle ultime 24 ore - contro i 496 di ieri e i 420 del giorno precedente - i nuovi positivi individuati, con 4.768 tamponi analizzati, 316.038 in totale.

E' quanto riporta il sito della Regione, con i dati aggiornati al 5 novembre.

Nuovo balzo in avanti nel numero dei guariti (204, ieri 211), 4.265 in totale.

Si segnalano altri 11 deceduti nelle ultime 24 ore, 165 in tutto.

Gli attualmente positivi sono passati da 7.841 a 8.394.

I ricoverati totali sono 369 (13 in più), 50 dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva. (ANSA).