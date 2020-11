Agabiti a studenti, insieme supereremo questo momento

(ANSA) - PERUGIA, 04 NOV - "I sacrifici che l'emergenza Covid ci sta chiedendo sono tanti e importanti. Un pensiero speciale lo voglio rivolgere a tutti gli studenti umbri e alle loro famiglie. In particolare a quelli che sono chiamati a svolgere la didattica a distanza. A loro dico di avere forza e coraggio, tutti insieme riusciremo a superare questo difficile momento": è il messaggio che, attraverso l'ANSA, l'assessore regionale alla Scuola, Paola Agabiti, ha voluto inviare alle ragazze e ai ragazzi costretti a stare lontani dalle loro scuole.

"Ma un pensiero speciale va anche a tutto il corpo docente e l'intero personale che ruota attorno al mondo della scuola, a partire dall'Ufficio scolastico regionale" ha aggiunto l'assessore. "Da mesi sono chiamati a un lavoro straordinario - ha sottolineato - teso a garantire la massima sicurezza all'interno delle aule e portare avanti la didattica in maniera esemplare per l'apprendimento dei nostri studenti. Nel tentativo di agevolare, ulteriormente, la didattica on line ho inteso venire incontro alle richieste provenienti dal mondo della scuola e dalle famiglie così da sostenere l'acquisto di dispositivi e connettività attraverso uno stanziamento di 150 mila euro a favore delle scuole secondarie di primo grado, da ripartire tra le varie autonomie scolastiche sulla base del numero degli studenti. Con tale iniziativa - ha concluso l'assessore - si dà così seguito allo stanziamento di 200 mila euro che era avvenuto a favore delle scuole secondarie di secondo grado all'indomani dell'introduzione, da parte della Regione, della dad al 50%". (ANSA).