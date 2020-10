Morroni, a FI serve nuovo inizio e 'scossa' politica

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - Per Forza Italia "serve un 'nuovo inizio' cui deve corrispondere un 'nuovo corso'": a sottolinearlo è Roberto Morroni, capogruppo all'Assemblea legislativa dell'Umbria e vice presidente della Giunta regionale, che in questo modo intende dare "una 'scossa' per ridare slancio e prospettiva ad un'offerta politica che serve alla vita democratica del Paese". "La strada che Forza Italia deve imboccare, senza incertezze e senza ulteriori indugi - sostiene -, è quella di una vera e propria rifondazione, una sorta di Bad Godesberg che segni con forza la ripresa di un cammino teso a ridare autorevolezza, riconoscibilità, rappresentatività, ad una proposta politica verso la quale una parte significativa dell'elettorato nutre potenzialmente interesse".

Per Morroni "all'indomani dell'esito della consultazione elettorale che ha portato al rinnovo dei governatori e delle Assemblee legislative di diverse regioni, appare non più eludibile l'avvio di una profonda, rigorosa e fattiva riflessione all'interno di Forza Italia".

Il capogruppo umbro di FI il "nuovo corso" deve essere basato sulla "rimessa a lucido del bagaglio ideale-valoriale attraverso la stesura di un 'manifesto di identità', la costruzione di una piattaforma programmatica Programma Italia 2030 che espliciti le riforme necessarie per un'azione di governo che nei prossimi dieci anni proietti l'Italia nel novero dei paesi più avanzati per ritmi di sviluppo e standard di progresso". "Un nuovo corso inoltre - aggiunge - che deve sapersi misurare con il tema della selezione della classe dirigente, passando dalla cooptazione alla elezione, ovvero dalla nomina dall'alto alla legittimazione dal basso. Un passaggio questo imprescindibile per assicurare il necessario dinamismo, la preparazione e una sana competizione nell'ambito della dirigenza interna e preservare in tal modo l'anima partecipativa e popolare del partito-movimento". (ANSA).