Modena, da Morroni nessun attacco a Lega

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - "La riflessione di Roberto Morroni non è rivolta alla Lega né tanto meno vuole essere un attacco all'alleato o al centro destra": la senatrice Fiammetta Modena, Forza Italia, interviene dopo "il comunicato dell'amico Virginio Caparvi, segretario della Lega, che sorprendentemente polemizza con il vicepresidente della Giunta regionale per un intervento indirizzato esclusivamente a una riflessione sulle prospettive e la indispensabile ripresa di un ruolo e del consenso di Forza Italia".

"Giustamente l'area moderata della coalizione - sostiene l'esponente di FI - deve svolgere i propri compiti per fortificare e rispondere alle istanze del proprio elettorato, dei quadri e dei dirigenti. Tralascio ogni commento relativo alla parte dedicata all'amministrazione regionale poiché come ben sa Caparvi le scelte dell'Esecutivo sono collegiali e nessuno si permettere di attribuire singole pagelle. Con l'auspicio che ogni partito possa discutere serenamente al proprio interno senza sollevare inutili sospetti - conclude la sen. Modena -, saluto cordialmente il coordinatore regionale della Lega". (ANSA).