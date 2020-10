Caparvi, da Morroni attacco scomposto a centro destra

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - "Reputo scomposto l'attacco all'attuale centro destra a trazione Lega da parte del vicepresidente della Giunta Regionale, Roberto Morroni, che pare avere la memoria corta visto che la carica di assessore regionale l'ha ottenuta proprio grazie ai voti di quel mondo che vive, secondo quello che dice lo stesso Morroni, dei 'bagliori del populismo'": così il segretario regionale della Lega Umbria, Virginio Caparvi. "Un intervento di attacco - aggiunge - ad un progetto politico che ha portato finalmente dopo 50 anni il cambiamento in Umbria e recentemente anche nelle Marche".

"Piuttosto che dilettarsi nella strategia politica nazionale e regionale - sostiene Caparvi -, l'assessore Morroni farebbe meglio a fare più attenzione alle materie di sua competenza, come ad esempio la caccia, visto il pasticcio combinato con i tesserini definitivi ancora non consegnati e con un calendario venatorio contestato dalla maggior parte delle associazioni di categoria. La Lega Umbria, in terza Commissione regionale, con i suoi consiglieri, si è battuta al fine di modificare il calendario venatorio seguendo le indicazioni dei cacciatori, ma siamo rimasti inascoltati dall'assessore. Crediamo che il centrodestra sia in salute e il fatto che la Lega sia il primo partito della coalizione testimonia - conclude Caparvi - una vicinanza con quel popolo sovrano che fino ad oggi ci ha dato ragione nelle nostre battaglie". (ANSA).