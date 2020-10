Bacchetta, Fattorini punto riferimento

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - "Apprendo che l'ingegner Maurizio Fattorini, punto di riferimento nell'ambito del Comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco, va in pensione. Il traguardo di una carriera impegnativa, ma anche piena di soddisfazioni, svolta con impagabile professionalità unanimamente riconosciuta": il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, anche come sindaco di Città di Castello, rivolge parole di "ammirazione e gratitudine" a Fattorini che in più occasioni ha avuto modo di incontrare ed apprezzare. "Quando un vigile del fuoco va in quiescenza viene meno alla comunità un pezzo importante della sua storia - aggiunge - ben conosciamo l'impegno che questo Corpo dello Stato esplica nelle più svariate situazioni a salvaguardia della collettività. Tanto più importante e tangibile in aree come la nostra dove le calamità naturali e in particolare i terremoti necessitano della insostituibile opera dei vigili del fuoco che mai indietreggiano e sempre proteggono e assistono. Lo vediamo anche in occasione dell'emergenza sanitaria durante la quale mai viene meno il loro prezioso supporto. Auguro all'ingegner Fattorini - conclude Bacchetta - una serena pensione nella consapevolezza che continuerà a svolgere, pur in altri ambiti, quel ruolo di vicinanza al prossimo che diventa una seconda pelle per ogni vigile del fuoco". (ANSA).