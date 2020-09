Tiro a volo: Europei Sporting, azzurri oro e argento

(ANSA) - ORVIETO, 28 SET - Ancora medaglie per gli azzurri del Tiro a volo. Questa volta le ha conquistate la squadra di Sporting (specialità non olimpica) impegnata negli Europei svoltisi sulle pedane del Botti di Orvieto. A ottenere il risultato più prestigioso sono stati Michael Spada ed Enrico De Tomasi, rispettivamente argento e bronzo nella classifica assoluta individuale e oro in quella a squadre.

Spada, umbro di Fabro, ha sfidato il maltempo e ha chiuso le otto serie di gara con il punteggio di 187/200, uno solo in meno rispetto al nuovo campione d'Europa, il francese Charles Bardou, mettendosi al collo l'argento davanti a De Tomasi, vercellese di Grisignano di Zocco, bronzo con 183. I loro punteggi sommati al 177 di Daniele Valeri e al 175 di Davide Gasparini hanno portato il team azzurro in prima posizione, e quindi oro, nella classifica a squadre con il totale di 722/800.

D'argento, invece, la squadra femminile formata da Alessia Panizza, Ana Cecilia Petagina e Graziella Zambrino, sul secondo gradino del podio per nazioni con 421/600. (ANSA).