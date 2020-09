Studenti Norcia, viva la scuola

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 SET - "Viva la scuola, non ne potevamo più di starcene a casa": è il messaggio che lanciano gli studenti di Norcia per il ritorno a scuola, dopo 7 mesi. Un momento di festa e di "grande importanza", per ragazzi e docenti.

"Questa volta 'Viva la scuola' lo possiamo dire convinti, non ne potevamo più di starcene a casa", raccontano all'ANSA Martina di Nicola e Valerio Allegrini che frequentano il 5/o anno delle superiori. L'importanza di ritrovarsi in classe viene sottolineata anche da Roberta Cucci, insegnante di francese. "I ragazzi hanno bisogno di stare insieme e socializzare". Al momento di entrare nell'istituto gli studenti hanno mantenuto il distanziamento, nonostante la tentazione di abbracciarsi dopo tanto tempo. (ANSA).