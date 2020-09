Presidente Umbria, impegno per tenere scuola viva

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 SET - "È un anno scolastico particolare, dobbiamo tutti impegnarci molto e mettere in campo ciò che serve per mantenere la scuola viva": a dirlo all'ANSA è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, stamani a Norcia per inaugurare la nuova scuola materna.

"Norcia è tutta la Valnerina - ha aggiunto la governatrice - devono essere un simbolo della ripartenza e lo devono essere attraverso la scuola, la ricostruzione post sisma e la rigenerazione urbana. La Valnerina e in generale l'Appennino - ha concluso Tesei - devono avere tutti i servizi adeguati perché i cittadini possano decidere di continuare a vivere in queste terre". (ANSA).