In fila indiana per ingresso scuola Terni

(ANSA) - TERNI, 14 SET - Studenti in fila indiana all'entrata, fasce orarie diversificate per gli ingressi, percorsi a colori delimitati nei corridoi, igienizzanti ad ogni angolo: nell'era Covid si è aperto così anche a Terni l'anno scolastico 2020-2021. Un primo giorno di scuola più emozionato del passato tra gli alunni di ogni ordine e grado, nei quali è sembrata prevalere la voglia di tornare alla normalità.

"Ci mancava stare insieme - ha spiegato ad esempio all'entrata Daniele, un alunno dell'Istituto tecnico industriale Allievi -, la scuola è molto organizzata nelle misure e nei dispositivi e questo ci tranquillizza". Contentezza che condivide anche con altri alunni dell'Itt, istituto che ha deciso di ridurre da sei a cinque le ore giornaliere di lezione, integrate da tre settimanali a distanza. "Nonostante sia per me l'ultimo anno di superiori - ha aggiunto Alessio, un altro studente dell'istituto tecnico tecnologico - è un vero e proprio primo giorno di scuola, davvero nuovo per tutti. Speriamo bene".

I più preoccupati sembrano essere i genitori, in particolare quelli degli studenti del primo anno, molti dei quali hanno atteso ai cancelli l'entrata dei figli con il cellulare in mano, pronti a scattare foto e video per immortalare un debutto davvero storico. (ANSA).