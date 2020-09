Coletto, sanità pronta per ripresa scuola

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - La sanità umbra "è prontissima" per la ripresa della scuola, con quasi tutto del personale testato per il coronavirus e risultato negativo. "Apriamo in sicurezza" ha detto l'assessore regionale Luca Coletto parlando con l'ANSA. Ricordando anche il lavoro fatto dal sistema sanitario pubblico nell'attività di screening.

"Abbiamo dimostrato - ha sottolineato ancora Coletto - che le strutture sono in grado di gestire anche situazioni improvvise.

Siamo pronti a qualsiasi eventualità".

L'assessore si è detto convinto che "possa non esserci un colpo di coda della pandemia". "E se anche dovesse arrivare - ha aggiunto - tutto è pronto per reagire. Non abbiamo mai smontato il sistema dedicato all'emergenza Covid, come dimostra anche l'attività delle Usca. La pandemia sta colpendo una popolazione più giovane rispetto all'inizio dell'anno e rispetto ad allora - ha concluso - abbiamo anche imparato da un punto di vista medico come non far finire i malati in rianimazione".