Video ed e-book su Covid per studenti

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - Video tutorial ed e-book interattivo per far rientrare gli studenti 'A scuola…in sicurezza', aiutarli ad orientarsi in una nuova realtà e rendere chiare le nuove regole dovute al Covid-19. E' così che, insieme a una importante opera di riorganizzazione strutturale e logistica della struttura, l'istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia si appresta ad accogliere in classe gli oltre 1.800 studenti iscritti (circa 400 matricole).

"La prima settimana sarà estremamente importante perché gli studenti passano da una situazione estiva di parziale controllo a una estremamente controllata" spiega la dirigente Rita Coccia.

"Avevamo bisogno di far capire loro responsabilità e comportamenti corretti. Sappiamo perfettamente che i ragazzi oramai apprendono in maniera diversa da noi e quindi abbiamo costruito dei video tutorial per insegnare loro l'uso corretto degli spazi e la pulizia degli stessi. I ragazzi sono venuti a scuola, hanno costruito questi tutorial per i loro compagni.

Verranno studiati e gestiti la prima settimana di scuola, che è quella dell'accoglienza e, in questi tutorial, i ragazzi potranno vedere i comportamenti corretti che dovranno mantenere per tutto l'arco dell'emergenza". (ANSA).