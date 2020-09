In 'scuola' Chianelli mascherine già normalità

(ANSA) - PERUGIA, 12 SET - "Le mascherine 'a scuola' sono la normalità per i nostri bambini e ragazzi. Possiamo dire che non sono assolutamente un ostacolo all'apprendimento": ad assicurarlo è Franco Chianelli, fondatore e anima del comitato per la vita intitolato a figlio Daniele che gestisce il residence annesso all'ospedale di Perugia dove trovano accoglienza i giovani pazienti in cura presso l'oncologia e l'oncoematologia pediatrica e le loro famiglie. Struttura che ospita anche una scuola gestita dal circolo didattico di San Sisto.

Gli adolescenti che frequentano le lezioni al residence (da 15 a 20 a seconda dei periodi) "si abituano subito" alle mascherine che da lunedì dovranno indossare i loro coetanei alla ripresa dell'anno scolastico, assicura Franco Chianelli con l'ANSA. "Per loro - spiega - anche un semplice raffreddore rischia di essere fatale. Sono quindi abituati a usare le mascherine e a curare l'igiene delle mani".

I dispositivi di protezione non rappresentano un ostacolo nemmeno per i ragazzi più grandi. "Uno di loro, ricoverato e ospite del residence - ha detto Chianelli - si è anche laureato alla presenza della commissione. Per chi è qui rappresenta uno stimolo importantissimo studiare per pensare di tornare alla vita 'normale'. E' - conclude Franco Chianelli - un grande aiuto anche per le cure". (ANSA).