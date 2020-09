Lattanzi, pronti a riapertura scuole

(ANSA) - TERNI, 12 SET - "Le nostre scuole superiori sono pronte alla riapertura ufficiale, lunedì prossimo, quando finalmente ricomincerà l'anno scolastico restituendo agli studenti il loro diritto all'istruzione. Un diritto che nei mesi scorsi era stato assicurato solo tramite video lezioni per gli ovvi motivi di sicurezza dettati dall'emergenza Covid-19": a dirlo è il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi. Che formula gli auguri per l'inizio dell'anno scolastico "agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti, ai massimi responsabili scolastici e a tutto il personale della scuola".

Oltre 9.420 gli alunni che torneranno sui banchi alle superiori, di cui 347 diversamente abili e 972 stranieri, suddivisi in 21 plessi scolastici gestiti dalla Provincia.

Dodici i dirigenti scolastici che sovrintendono a 15 scuole a Terni, quattro ad Amelia, tre a Narni e uno a Fabro.

"Si riapre - scrive Lattanzi in una nota - dopo un periodo molto difficile, lo si fa in una situazione che, tutti sappiamo, va monitorata e controllata usando massima attenzione e senso di responsabilità. La scuola però deve andare avanti. La Provincia, in stretta collaborazione con i dirigenti e l'ufficio scolastico regionale ha lavorato in questi mesi per poter permettere la riapertura in sicurezza delle nostre scuole su tutto il territorio provinciale. Siamo soddisfatti di aver svolto un lavoro proficuo e funzionale al riavvio delle attività didattiche. Ci aspetta un anno scolastico particolare, sicuramente il più difficile dal dopoguerra ad oggi, ma sono certo che con la collaborazione di tutti riusciremo a garantire un sistema scolastico ottimale e vicino a studenti e famiglie".

